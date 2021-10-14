الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدستور» ترصد أسعار الذهب اليوم الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم 
وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 892 جنيهًا، مقابل 883 جنيهًا أمس الأربعاء، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 780 جنيهًا، مقابل 772 جنيهًا بالأمس غير شامل الضريبة، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 669 جنيهًا، مقابل 661 جنيها بالأمس.

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6224 جنيهًا، مقابل 6176 جنيهًا بالأمس.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 892 ألف جنيه اليوم ويزِن 1000 جرام.

 

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر الأوقية إلى27373 جنيهَا مقابل 27311 جنيهًا بالأمس في الأسواق المصرية، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

سعر الخميس الدستور فى مصر تعديل الدستور سعر جرام الذهب أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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