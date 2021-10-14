تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير، أسعار الحديد والحبس اليوم الخميس، حيث شهدت محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة عن أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد والجبس اليوم الخميس 14-10-2021.

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

واصلت أسعار طن الحديد اليوم الخميس 14-10-2021، في حالة الاستقرار الجماعي التي تشهدها منذ أسابيع في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14700 جنيه وحتى 13700 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم



سجل سعر طن الحديد اليوم الخميس، في شركة عز، 14700 جنيه.

ووصل سعر طن الحديد اليوم الخميس، في شركة العتال إلى 14600 جنيه.

في حين استقر سعر الحديد اليوم الخميس، بشركة بشاي عند 14500 جنيه.

بينما وصل سعر الحديد اليوم الخميس، في شركة المصريين، إلى 14400 جنيهًا.

وجاء سعر طن الحديد اليوم الخميس، بشركة "العشري"، 13700 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "مصر ستيل، المعادي، الكومي، المراكبي، سرحان، وعطية".

أسعار طن الجبس اليوم الخميس



شهدت أسعار طن الجبس اليوم الخميس 14-10-2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

وبلغ سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.

ووصل سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الخميس، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.