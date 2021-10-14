مدير مستشفى كفر الشيخ يكشف تفاصيل وفاة «طالب التختة الأولى»

«مات خنقا أو دهسا»..

قال الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، إن الطفل عيد محمد حلمي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى عقب توقف عضلة القلب، قد جاء للمستشفى من مدرسته في حالة صحية سيئة وقد فشلت كل محاولات إسعافه.

وكشف مدير المستشفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأكسجين كان منقطعًا عن الوصول للمخ لحظة وصول الطالب، وهذا قد يحدث نتيجة خنق الطفل أو دهسه بالأقدام أثناء المشاجرة التي حدثت مع أصحابه، ولكن لا يمكن الجزم بذلك، إلا أن روايات الخنق أو الدهس التي قالها البعض تؤكد ماحدث في عضلة قلب الطفل والأكسجين الذي توقف عن الوصول للمخ.

وأوضح الدكتور لطفي عبد السميع، أن التقرير النهائي عن الوفاة يصدره الطب الشرعي ويحيله للنيابة العامة من أجل مباشرة تحقيقاتها ولا تصدره المستشفى.

وشيع المئات من أهالي عزبة الصعايدة التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، جثمان الطالب عيد محمد حلمي، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمجمع زراعة ميت علوان، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة عقب توقف عضلة القلب أثناء علاجه بمستشفى كفر الشيخ العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.

وانهار والد الطفل أثناء تشييع جثمان نجله للمقابر وأحاطه الأهالي وبدأوا في مواساته والشد من أزره، فيما أطلقت السيدات صرخات بجملة "حسبي الله ونعم الوكيل" و"حق ابننا لازم يجي"، وقد شهدت الجنازة حضورا كثيفا من أهالي المنطقة.

وكان مستشفى كفرالشيخ العام قد استقبل الطالب محمد حلمي شحاتة، الطالب بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية مصابا بحالة إغماء وفاقد للوعي، ويأتي ذلك عقب تعدي 3 طلاب آخرين عليه في مشاجرة لأسبقية اللحاق بالمقعد الأول.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث يحمل الرقم 3583 إداري كفرالشيخ، وقامت بالقبض على الطلاب الثلاثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بكفرالشيخ، إيداع الأطفال الثلاثة المتهمين بقتل زميلهم عيد محمد حلمي، أثناء صراعهم على المقعد الأول في الفصل، إذ نشبت مشاجرة بينهم تم على إثرها نقل الطالب عيد لمستشفى كفرالشيخ العام في حالة صحية سيئة ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه بعد ذلك، فيما تباشر التحقيقات.

وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر مجازاة 3 معلمين، ووكيل المدرسة، بمدرسة زراعة ميت علوان للتعليم الأساسى، إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، خمسة عشر يومًا، وذلك لإصابة الطالب محمد حلمى شحاتة، بالتعليم الإعدادي، بإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمون بمقتضيات الواجب الوظيفى.

كما قرر إيقاف كل من مدير المجمع ومعلم رياضيات عن العمل لحين التحقيق معهم فيما نسب إليهم، ونيابة كفرالشيخ تتولى التحقيقات عقب تحرير محضر رسمي من قبل ولي أمر الطالب.