الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عودة المياه لمدينة كفر الزيات بالغربية بعد انقطاع 12 ساعة

عودة المياه لمدينة
عودة المياه لمدينة كفر الزيات

عادت، قبل قليل، مياه الشرب لمدينة كفرالزيات التابعة محافظة الغربية، بعد انقطاعها لمدة 12 ساعة متواصلة؛ بسبب كسر مفاجئ لخط المياة الرئيسي بمنطقة السلخانة بكفرالزيات.

وقال المهندس خالد عمارة، رئيس فرع شركة مياه الشرب بكفرالزيات، إنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من المهندسين والفنيين بالشركة .

من جانبه، أكد علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، أن جميع العاملين بالمجلس على أتم الاستعداد لمواجهة الأزمات، موجهًا الشكر للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي على مجهوداتهم في مواجة الأزمة.

وكانت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت انقطاع المياه وضعفها في عدة مناطق  منذ صباح اليوم، بشكل شبه مستمر لساعات طويلة استمرت أكثر من 12 ساعة، خاصة في الأدوار العليا وضعفها في الأدوار الأرضية؛ بسبب  حدوث كسر في إحدى مواسير المياه الرئيسية بمنطقة السلخانة.

بعد ساعة انقطاع عوده المياه إلى مدينة كفر الزيات بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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