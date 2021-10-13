«الشباب المصرى» يناقش التكنولوجيا الصديقة للمناخ

اختتم مجلس الشباب المصري، مساء الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التي انعقدت على مدار يومين داخل أحد فنادق القاهرة حول التكنولوجيا الصديقة للمناخ، وذلك ضمن برنامج شركاء في المناخ الذي ينفذه المجلس، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية وفقًا لقرار وزارة الخارجية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١ بهدف وضع أجندة وطنية من الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيًا ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة لمواجهة الآثار المترتبة عن التغير المناخي.

وقال د. محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري إن هذه الورشة هي الثانية ضمن سلسلة من الورش تستمر لمدة 6 أشهر للخروج بالصيغة النهائية للأجندة الوطنية، حيث انطلقت الشهر الماضي الورشة الأولى والتي ناقشت الاستخدام الأمثل للطاقة وكيف يمكن ترشيد الاستهلاك.

أوضح ممدوح أن البرنامج يضم نخبة من المتخصصين كـ سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ونخبة من قيادات أحزاب الوفد والمؤتمر والحرية ومصر الحديثة وحماة الوطن والحركة الوطنية والتجمع والعدل، إضافة لنخبة من قيادات منظمات المجتمع المصري الفاعلة مثل الروتاري ومبادرة تراث هليوبوليس ومركز معلومات تغير المناخ وشبكة العمل المناخي بالوطن العربي ومبادرة جوجرين وغيرها من الكيانات المتخصصة، بخلاف مشاركة كلية الدراسات والبحوث البيئية بالجانب الأكاديمي بالبرنامج حيث يقوم بإدارة الورش الدكتورة نهى سمير دنيا، عميدة الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.