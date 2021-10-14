الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة أمنية مكثفة ببورسعيد لاسترداد أملاك الدولة

حملة لاسترداد أملاك
حملة لاسترداد أملاك الدولة

شنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد حملة مكبرة بقيادة اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق، وذلك لاسترداد أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن استرداد ٣ مخازن وشون على مساحة  ٥ آلاف م٢ بشارع عادل الشربيني، وتم التحفظ على المخازن والشون ومحتوياتها.

تأتي الحملة في إطار جهود الدولة لمنع أشكال التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، واستغلال أراضي الدولة في الصالح العام، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

من جهة أخرى، أعلن  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، حيث يتم حاليًا رصف الشوارع الداخلية بالمنطقة، وجاري وضع أعمال تصنيع طبقة الأساس والاختبارات اللازمة لوصلات الصرف الصحي بالشوارع.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه يجري حاليا الاستعداد لرصف الشارع الفاصل بين ورش الحرفيين ومساكن فاطمة الزهراء، لافتًا إلى أن حي الضواحي يشهد حاليًا طفرة كبيرة في مجال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بعدد من مناطق الحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يجرى العمل بها حاليًا داخل نطاق حي الضواحي، و جارى العمل حاليًا في رصف الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة فاطمه الزهراء ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

وأشار إلى أنه تم استكمال رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بما يحقق السيولة المرورية والشكل الحضاري بالحي، لافتًا إلى  أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تتم تحت إشراف مؤسسة «مشكاة نور».

الاجهزه الأمنية الأجهزة التنفيذي تنجح بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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