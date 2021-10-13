«مياه القناة»: تعليمات بسرعة الانتهاء من إنشاء خطوط الصرف الجديدة

أصدر اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء خطوط الصرف الصحى الجديدة وكذا أعمال الإحلال والتجديد للخطوط المتهالكة بمنطقة شارع الغابة بحى ثانٍ، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس شركة "مياه القناة"، لموقع العمل لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الإنجاز الفعلى للأعمال.

وقال عصمت، فى بيان الأربعاء، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تواصل أعمالها في تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى قطر 400 مم وطول 250 مترًا بدءًا من شارع الغابة مرورًا بشارع دمنهور وحتى شارع 204 ومدرسة المكفوفين وذلك للقضاء على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة والتوسع فى إنشاء الأبراج السكنية، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك.

أضاف أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بشارع 201 وشارع 203 بحى السلام بأطوال تصل إلى 120 مترًا، حيث تم الانتهاء من حوالى 70% من أعمال الإنشاء للخطوط الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد للخطوط المتهالكة على أن يتم الانتهاء منه فى نهاية أغسطس الجارى، وبالتالى القضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحى بمنطقة حى ثان.

فى السياق، أشار عصمت إلى أنه فى وقت سابق تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارعي الدقهلية والعشريني من مواسير قطر 10 بوصات فخار إلى مواسير بلاستيك أقطار 32 بوصة، 24 بوصة، 20 بوصة، 16 بوصة، وكذا الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الآلى من مواسير قطر 10 بوصات فخار إلى مواسير بلاستيك أقطار 24 بوصة، 20 بوصة للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بالمنطقة، وذلك فى إطار السعي الدائم لشركة محافظات القناة لتحسـين الخدمات التى تقدمها للمواطنين.