الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضحايا فى حادث قتل فى النرويج باستخدام القوس والسهام

حادث قتل فى النرويج
حادث قتل فى النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوس وسهام لشن هجمات في بلدة كوجسبيرج النرويجية اليوم.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن المشتبه به اعتقل بعد الهجوم الذي وقع في وقت متأخر يوم الأربعاء في بلدة كونغسبيرج على بعد 50 ميلا جنوب غرب العاصمة أوسلو.

وقال قائد الشرطة أويفيند آس فى تصريحات صحفية: "تم القبض على الرجل، من المعلومات المتوفرة لدينا الان ، نفذ هذا الشخص هذه الأعمال بمفرده، وأصيب عدة أشخاص وقتل العديد، ولم تعط الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة".

وأوضح المسؤول في الشرطة أنه لا يجري حاليا البحث عن أشخاص آخرين، فيما تم نقل المصابون إلى المستشفى، إلا أن أي معلومات لم تتوافر حول أوضاعهم أو هوياتهم.

وقبل شهرين، أصيب 4 أشخاص على الأقل في ضاحية زوجرافو بشرق العاصمة اليونانية "أثينا"، بعد أن بدأ رجل في مهاجمة المارة عشوائيا بسكين اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية، أنه تم القبض على المهاجم بعد فترة وجيزة من هروبه في شوارع الضاحية السكنية، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام أنه اتصل بالشرطة واعترف بالهجوم قبل اعتقاله . 

وأفادت مصادر إعلامية بأن منفذ الهجوم لديه تاريخ من المرض العقلي، ويقال أيضا إنه تسبب في إصابات لنفسه خلال الحادث.

فيما ألقى القبض على شخص طعن عددًا من المارة في مدينة فورتسبورج قبل ثلاثة أشهر، ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى.

وأفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا بإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء حادث طعن في مدينة فورتسبورج الألمانية، فيما قالت الشرطة إنها تتعامل مع عملية كبرى.

وطالبت الشرطة الألمانية السكان بالابتعاد عن وسط مدينة فورتسبورج، وقامت بإغلاق المنطقة، في أعقاب هجوم فظيع بسكين على المارة بأحد شوارع المدينة.

النرويج حادث قتل كوجسبيرج العاصمة أوسلو القوس وسهام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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