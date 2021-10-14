الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حملة طرق الأبواب تواصل فعالياتها بثقافة بنى سويف

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب يثقافة بنى سويف

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم الفرع ثاني أيام القافلة الثقافية والفنية بقرية باروط ببني سويف بعنوان حملة طرق الأبواب" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تضمنت محاضرة حول المرأة المصرية للدكتورة أميرة الليثي والتي تحدثت عن دور المرأة في الأسرة ودورها المهم في تربية أبنائها وتقديم الدعم العاطفي لهم، حيث أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع والتي تسهم في بنائه، بجانب ورشة رسم ورشة رسم على الوجوه للأطفال، وفي الختام عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية رقصة التنورة.

بينما عقدت مكتبة النادي الرياضي خامس محاضرات التذوق البصري عن فن النسيج للفنانة التشكيلية ساره رمضان، والتي عرفت فن النسيج بأنه مجموعة من الخيوط المغزولة معًا والتي يتكون منها القماش، وأن صناعة النسيج تعد من أكثر الحرف التقليدية والقديمة انتشارًا، حيث تعتمد صناعة النسيج على العديد من المكونات الإضافية الأخرى مثل الألوان وأدوات الخياطة.

فى الوقت نفسه، قدم قصر ثقافة حلايب عرض فني لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح القصر ورقصة الهوسيت، واعدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "الثقافة ومتغيرات العصر" قدمها بركة فنجري مغربي الشاعر وعضو نادي أدب سفاجا، وتحدث عن المتغيرات التي طرأت على العالم اليوم، والتي من شأنها أحداث تغير في ثقافة الشعوب والمجتمعات القوية هي التي تحافظ علي هويتها، فيما نفذ بيت ثقافه سفاجا ورشة حكي بعنوان عالم الفلك "البيروني"، حكاها أحمد رضوان، وتناول نشأته في خوارزم، وأهم العلوم التي برع فيها مثل الفلك والرياضيات والفلسفة، كما كان شاعرًا ومترجم للغات والعلوم والكون.

حملة طرق الأبواب قصر ثقافة بنى سويف احتفالات قصور الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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