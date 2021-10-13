الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار ديكور عصرية وجميلة لتجديد ديكور منزلك (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إذا كنت ترغب في تغيير ديكور منزلك ليلائم اتجاهات ديكور 2022، “الدستور” تستعرض في السطور التالية بعض الأفكار وفقًا لموقع spruce.

 طلاء الجدران باللون النيلي

اللون النيلي يحقق قدرًا مثاليًا من التباين للديكورات الداخلية والخارجية في كل من أنماط المنزل التقليدية والحديثة علي حد السواء وهو أكثر راحة للعينين من اللون الأزرق الفاتح.

خلفيات الأزهار على الحائط

رسومات الأزهار للحائط خيار جيد بشكل خاص في الحمامات والردهات، ويجب مراعاة المقياس الكبير واللون الجرئ عند اختيار رسومات الأزهار.


ديكور عالي التباين

تتمتع التصميمات عالية التباين بإقبال المصممين في التوقيت الحالي وإذا كنت ترغب في طلاء منزلك باللون الأسود، فقد حان الوقت لإعطائه هذا اللون، ولا بأس بطلاء الكراسي والطاولات باللون الأزرق.

مطابخ غير بيضاء

إذا هناك اتجاه تصميم محدد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، فهو المطبخ الأبيض بالكامل، وفي الوقت الحالي يتم التحول عن اللون الأبيض حيث ستنتشر الخزانات والأرفف المصنوعة من الخشب الطبيعي وجميعها تسمح لأصحاب المنازل بالحفاظ على أجواء مشرقة ومتجددة الهواء دون تقييد أنفسهم بكل شيء أبيض اللون.

الخزائن الملونة

إذا كنت تريد حقًا ترك اتجاه المطبخ الأبيض بالكامل وراءك ، فاختر اتجاهًا آخر للديكور المنزلي، وتعد الخزائن بألوان جريئة ، مثل الأحمر الداكن أو الأصفر الفاتح أو الأخضر أو ​​الأزرق  الداكن إختيار جيد.

ستائر السرير 

السرائر المظللة تشعرك بالأجواء الملكية ولم تعد مظهر الأسرة  الملفوفة بأقمشة ثقيلة وألواح أمامية مكتنزة محبوبة مثلما كانت من قبل ويلاحظ أن الأسرة المصنوعة من الأكريليك والمعدن  والإطارات المنجدة الأنيقة تعود إلى الظهور.

الآرائك المنحنية 

الآرائك المنحنية اختيار جيد عند تصميم ديكور المنزل وسوف بعيدك اتجاه الموضة هذا إلي اوقات الستينات.

ديكور طلاء الجدران مطابخ غير بيضاء ديكور عالي التباين أريكة ملتوية أفكار ديكور

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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