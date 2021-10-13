أمريكا: 44.6 مليون إصابة و716 ألفا و471 وفاة بكورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، مقارنة بالفترة نفسها من أمس الثلاثاء، ليصل إلى 44.6 مليون إصابة إلى جانب 716 ألفا و471 حالات وفاة، حتى الساعة السابعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة بلغ 4.79 مليون، بزيادة بنسبة 0.1 % عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 8ر1 % في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 469 ألفا و.519.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ 633 حالة وفاة، يشار إلى أن بعض الولايات لا تقدم تحديثات يومية.