الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. اتحاد المصورين العرب يعلن نتائج المسابقة السنوية (صور)

نتائج شعبة المصورين
نتائج شعبة المصورين الصحفيين

أعلن اتحاد المصورين العرب، فرع جمهورية مصر العربية، عن أسماء الفائزين في مسابقته السنوية التي تحمل عنوان "بالمصري" في فئتيها المحلية والعربية.

جاء ذلك عبر تصريح أدلى به الزميل حسام دياب المشرف على المسابقة، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد المشاركين 725 مشاركًا بعدد صور بلغت 1893 صورة في كل محاور المسابقة، وهي جمال الأماكن والوجوه والغالق البطيء ومحور الأبيض والأسود. 

وأضاف "دياب" أن هذه المسابقة تأتي ضمن الحراك الجديد الذي بدأ به فرع مصر للاتحاد من أجل التفاعل مع أعضائه وجمهوره من المصورين لتكون خطوة تعقبها خطوات واثقة قادمة إن شاء الله لتحقيق طموحات المصور المصري.

كما سلط الزميل حسام دياب الضوء على أعضاء لجنة التحكيم قائلا: إن لجنة التحكيم تكونت من الأسماء المصرية البارزة التي يشهد لها الجميع بالكفاءة والإمكانيات الفنية المعهودة بهم على الصعيد العالمي والعربي والمحلي، حيث تكونت اللجنة من الأساتذة أحمد هيمن وأشرف طلعت وأيمن لطفي وبولس إسحق وعادل مبارز وعلاء الباشا، وكانت عملية اختيار الصور التي سيتضمنها المعرض وتحكيم المسابقة تسير على هيئة مراحل لكل فرع من فروع المسابقة، وبإجماع المحكمين تم اختيار الأعمال التي استحقت الجوائز مع الأعمال المنافسة التي ستأخذ طريقها إلى العرض أمام الجمهور.

واختتم الزميل حسام حديثه قائلا، سيكون هنالك معرض للصور وافتتاح رسمي سيتم الإعلان عنه قريبًا، ومن خلاله سيتم تكريم الأساتذة المبدعين أعضاء لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة الإعلامية، بالإضافة لتكريم الفائزين في هذه المسابقة، مع تمنياتنا لجميع المشاركين حظًا جميلًا في مسابقات وفعاليات قادمة، خاتما تصريحه بالقول “الكل فائز والفائز الاكبر جميعنا”.
وفيما يلي أسماء المصورين الفائزين مع أعمالهم الفائزة.

 

 

 

 

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