الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للوقاية من كورونا.. «الصحة» تكشف الأوقات المناسبة لغسل الأطفال لأيديهم

إرشادات صحية للوقاية
إرشادات صحية للوقاية من كورونا

كشفت وزارة الصحة عن الأوقات التي يجب أن يغسل فيها الأطفال أيديهم للوقاية من الأمراض، خاصة فيروس كورونا خلال فترة الدراسة.

أوضحت أن تلك الأوقات تشمل عند الوصول إلى المدرسة قبل الدخول إلى الفصل، عند الدخول إلى دورات المياه وعند الخروج بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

أشارت إلى أنه يجب غسل الأيدى بعد اللعب فى الخارج، قبل وبعد تناول الطعام بعد العطس أو السعال، عند تلوث الأيدى بأى أوساخ مرئية، قبل مغادرة المدرسة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 419 متعافى من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264764 حتى اليوم.

الصحة اطفال للوقاية من الأمراض فيروس كورونا الدراسة دورات المياه غسيل الأيدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

«الصحة» تغلق مركزًا شهيرًا لعلاج الأمراض الجلدية بالليزر فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل