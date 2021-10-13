للوقاية من كورونا.. «الصحة» تكشف الأوقات المناسبة لغسل الأطفال لأيديهم

كشفت وزارة الصحة عن الأوقات التي يجب أن يغسل فيها الأطفال أيديهم للوقاية من الأمراض، خاصة فيروس كورونا خلال فترة الدراسة.

أوضحت أن تلك الأوقات تشمل عند الوصول إلى المدرسة قبل الدخول إلى الفصل، عند الدخول إلى دورات المياه وعند الخروج بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

أشارت إلى أنه يجب غسل الأيدى بعد اللعب فى الخارج، قبل وبعد تناول الطعام بعد العطس أو السعال، عند تلوث الأيدى بأى أوساخ مرئية، قبل مغادرة المدرسة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 419 متعافى من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264764 حتى اليوم.