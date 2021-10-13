صربيا تهنئ العراق بنجاح الانتخابات التشريعية

هنأت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيج، الحكومة العراقية بنجاح الانتخابات التشريعية، مؤكدة دعم بلادها الكامل للعراق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الأربعاء، أن "رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيج، استقبلت وزير خارجية العراق فؤاد حسين، في مكتبها، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المؤتمر الأول للحركة الذي عقد في مدينة بلجراد في صربيا".

وقدم حسين، خلال اللقاء، "استعراضًا للتطورات والتحولات السياسية في العراق، وكذلك تاريخ العلاقات بين البلدين، كما أوجز سير العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ 2021/10/10".

من جهتها، قدمت رئيسة الوزراء الصربية، التهنئة على نجاح العملية الانتخابية، معربة عن تمنياتها إلى العراق بالتقدم والازدهار، مؤكدة دعم بلادها للعراق.

وأعرب حسين عن "امتنانه لحكومة صربيا على مواقفها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الشركات الصربية وفي مختلف القطاعات، في إعادة إعمار المدن المحررة وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرت أثناء الحروب التي مرت على العراق وكذلك جرائم عصابات داعش الإرهابية".

واتفق الجانبان، وفق البيان، على ضرورة استئناف أعمال اللجنة العراقية- الصربية المشتركة، وأهمية تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين.

في السياق، قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن انتخابات مجلس النواب العراقي، التي جرت قبل يومين، تمثل في جوهرها خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية والاستقرار على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن جهود السلطات الانتخابية العراقية وقوات الأمن ساهمت في تدشين عملية اقتراع سلمي ومنظم إلى حد كبير، على الرغم من ضعف الإقبال.

أشار، في بيان صحفي أصدره بوريل في صباح اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، إلى أنه بناءً على طلب العراق، قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات في البلاد لأول مرة، موضحًا أن البعثة قدمت بيانًا أوليًا عن الانتخابات في وقت سابق من يوم أمس.

أضاف أن البعثة قيمت أن الانتخابات كانت جيدة الإدارة وتنافسية الأجواء، رغم وجود بعض التحديات، مؤكدًا أن البعثة ستنشر تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات لتحسين العملية الانتخابية العراقية.