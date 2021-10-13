الأحد.. البرلمان يستأنف أعماله بمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية

يستأنف مجلس النواب أعماله، الأحد المقبل، حيث يعقد المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، العديد من الجلسات العامة على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

ويناقش المجلس في جلسته العامة الأحد، طلبى مناقشة عامة لتحديد موعد لهما، مقدمين من العضو فتحي قنديل و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والعضو ميرفت عازر و19 عضوًاً عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما يناقش، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس مصر رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

كما يناقش المجلس بجلسة الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

ويواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة الجمهورية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

فيما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.

كما يناقش المجلس في الجلسة العامة الثلاثاء، بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.