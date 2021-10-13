تحديث جديد لسياسات «فيسبوك» لحظر المحتوى المسىء جنسيًا للمشاهير

أعلنت شركة “فيسبوك” عن تحديث جديد لسياسات منصة التواصل الاجتماعي يهدف إلى حظر المحتوى المسيء جنسيا الموجه إلى المشاهير.

وأوضحت الشركة -وفق موقع (ذا فيرج) التقني اليوم الأربعاء- أنها ستبدأ في حذف "المحتوى الجنسي العنيف" الموجه إلى الشخصيات العامة، كجزء من تحديث سياسات المنصة المتعلقة بالتنمر والتحرش، مضيفة أن التحديث يتضمن كذلك هجمات المضايقات المنسقة ضد مستخدمي المنصة.

وأشارت إلى أنها ستبدأ، بموجب السياسة الجديدة، في حذف أي ملفات تعريف أو صفحات أو مجموعات أو أحداث مخصصة لإضفاء الطابع الجنسي على الشخصيات العامة.

ونقل الموقع عن رئيس السلامة العالمية في فيسبوك أنتيجون ديفيس قوله إن السياسة الجديدة تحظر الصور الفوتوغرافية المعدلة والرسومات الجنسية وأي محتوى مهين، إلى جانب حذف التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها.

وقد ذكرت مجموعة "داون ديتكتور" التي ترصد اعطال الانترنت، الثلاثاء، أن العديد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أبلغوا عن مشاكل في استخدامه .

وأعادت البلاغات مخاوف من حدوث عطل في "فيسبوك"، مشابه لما وقع قبل نحو أسبوع واستمر 6 ساعات، حيث عجز العديد من المستخدمين حول العالم عن الولوج إلى المنصة إلى جانب خدمات أخرى تابعة لها، شملت "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر".

اختبار خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة

وفي سياق متصل.. كانت منصة "إنستجرام" التابعة لـ"فيسبوك"، قد أعلنت أنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على التطبيقـ وأضافت المنصة في تدوينة، إن "الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستجرام"، بحسب تقارير المستخدمين على "داون ديتكتور".

كما تخطط المنصة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.