الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ».. البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.

وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي. 

وجاءت العظة تحت عنوان "كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا تواضروس الثاني موضوع السيطرة على الغضب، وركز على أن الغضب يسبب أعالًا لا تمجد الله، وطرح عددًا من الطرق للسيطرة عليه والتعامل معه.

توثيق عظة البابا عظة عظة البابا الأسبوعية عظة البابا عظة البابا تواضروس الثاني

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المطوعون!

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