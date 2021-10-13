إطلاق السندات الخضراء وارتفاع المواليد.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص، وخصوصًا بعد أن أصبحت 30٪؜ من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠٪؜ من مشروعات الموازنة في 2024.

https://www.dostor.org/3597682

تنفذ الدولة المصرية استراتيجية طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، والتحول التدريجى إلى التعافى الأخضر فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فى هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.

https://www.dostor.org/3597737

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية ارتفعت بنسبة 75.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3597789

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تفاوت خطورة فيروس كورونا من فئة عمرية لأخرى خلال الثلاث موجات من الجائحة، حيث كانت الفئة العمرية 66 سنة فأكثر هى أكثر الفئات عرضة للوفاة ثم الفئة العمرية 46-65 سنة.

https://www.dostor.org/3597967

ورصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم إجراءات الحكومة التي اتخذتها لدعم العاملين بالقطاع العام أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021.



https://www.dostor.org/3598045

يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أسعار مواد البناء خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، إذ تعد نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين التى يصدرها الجهاز هى المرجعية الرئيسية لمعادلة احتساب فروق الأسعار.

https://www.dostor.org/3597865