اللجنة الوطنية للقاح كورونا فى لبنان توصى بمنح جرعة ثالثة لضعاف المناعة وكبار السن

أوصت اللجنة الوطنية للقاح كورونا بلبنان بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لثلاث فئات من الذين سبقوا وأن تلقوا جرعتين من اللقاحات الموجودة في البلاد.

ونصحت اللجنة بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح للأفراد الذين يعانون ضعف المناعة ولديهم دليل على عدم الاستجابة لجرعتين من اللقاح في حال عدم وجود أجسام مضادة، أو نسبة منخفضة من الأجسام المضادة، أو التراجع السريع في المناعة، على أن يتم إجراء اختبار المناعة (الأجسام المضادة) بعد شهر واحد من الجرعة الثانية من اللقاح، وإذا ثبت غياب أو انخفاض المستوى المناعي يمكن إعطاء الجرعة الثالثة على الفور بعد ذلك.

كما أوصت اللجنة بمنح جرعة معززة للمواطنين الذين يبلغون من العمر خمسة وسبعين عاما أو أكبر والذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية منذ ستة أشهر على الأقل.

وأكدت يمكن تقديم جرعة معززة للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية والذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية منذ 6 أشهر على الأقل.

ودعت اللجنة لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لجميع الأفراد الذين تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم، على أن تكون الجرعة الثالثة لقاحا مماثلا لأول جرعتين أو لقاحا مختلفا، موضحة أنه يمكن إعطاء الجرعة الثالثة بعد شهر واحد من الجرعة الثانية (سينوفارم).

ونصحت اللجنة الوطنية بأن تكون الجرعة المعززة الثالثة مماثلة لسلسلة التطعيم الأولية المكونة من جرعتين، مع إمكانية إعطاء جرعة ثالثة غير مماثلة ومختلفة عن السلسلة الأولية في حال كانت الآثار الجانبية شديدة أو في حال عدم توفر الكميات المطلوبة.