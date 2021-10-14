الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الرابطة العربية الإفريقية تنظم مؤتمرا عن المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي يناير المقبل

جريدة الدستور

أعلنت وحدة الوثائق والمخطوطات بالرابطة العربية الإفريقية، عن تنظيم المؤتمر الدولى للمخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في إفريقيا، ومساهمتها في الحفاظ على الهوية الإسلامية فى الفترة من 24 إلى 25 يناير 2022 بالشراكة مع المركز السويدى للحوار والبحوث ودراسة الحضارات والأديان، ومجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنسانية بالجزائر، والرابطة العالمية لعلماء أفريقيا بمملكة السويد وجامعة منيسوتا فرع السنغال.

و قد لعبت المخطوطات العربية دورا مهما فى تسجيل تاريخ العلاقات العربية الأفريقية وتاريخ الإسلام فى أفريقيا و سجلت وصول دعاة لمناطق كانت مجهولة، وأرخت لمناطق ودول لم تكن معروفة من قبل، عرفتنا بطرق تجارية ودروب أصبحت جسورا لنقل الثقافة العربية والإسلامية إلى بلاد السودان الغربي والأوسط وشرق أفريقيا وحوض النيل، ومكنت لعلاقات ثقافية أصبحت راسخة على مر العصور، عرفتنا بعوالم ثقافية كانت مجهولة من قبل، وقدمت لنا سيرا لعلماء وأئمة وسلاطين وزعامات رسخوا تاريخا من التواصل العربى الافريقي لا زال مطلوب تجسيرها عند النظر فى مستقبل العلاقات بين العرب والإفريقيين.

وتتمثل أبرز محاور المؤتمر، مخطوطات السودان الغربى المكتوبة بالحرف العربي، مخطوطات السودان الأوسط، مخطوطات السودان الشرقى وحوض النيل، المخطوطات العربية فى شرق افريقيا، المخطوطات المكتوبة بالخط المغربى السودانى، المؤسسات المهتمة بالمخطوطات العربية والإسلامية فى افريقيا، المخطوطات العربية مصدرا لتاريخ العرب والاسلام فى افريقيا، المخطوطات العربية مصدرا لتاريخ افريقيا جنوب الصحراء.

وأعلنت الرابطة العربية الإفريقية، أنه من يرغب فى المشاركة، عليه إرسال الملخصات على ايميل المؤتمر [email protected]

الرابطة العربية الإفريقية مؤتمر دولى للمخطوطات جامعة منيسوتا المخطوطات العربية تاريخ العلاقات العربية الأفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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