الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

دهس ربة منزل ونجلها
دهس ربة منزل ونجلها في المرج

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنباء بشأن اصطدام إحدى السيارات بأحد الأطفال بمنطقة المرج بالقاهرة، مما تسبب فى وفاته بسبب السرعة الزائدة والادعاء بهروب قائد السيارة.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بتاريخ 8 أكتوبر الجارى، بوقوع مصادمة ووجود مصابين ومتوفى.

 وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتبين اصطدام سيارة قيادة (أحد الأشخاص-  مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بـ(ربة منزل "مصابة بكسر بالساق"، ونجلها سن 12 "توفى متأثراً بإصابته")، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وذلك حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.

وزارة الصحة ربة منزل ميكروباص فيس بوك سيارات العلاج قسم شرطة حادث تصادم القاهرة

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المطوعون!

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