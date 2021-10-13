الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجيار» يعقد اجتماعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالجيزة

الاجتماع
الاجتماع

عقد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عصر اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور كل من المهندس حمدي السيد إسماعيل مدير عام التعليم الفنى، وريحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

وأكد الجيار تفعيل الكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12 أكتوبر 2021، وفي حالة المخالفة سيتعرض مدير عام الإدارة إلى المسائلة القانونية.

ونبه على كل مدير عام إدارة مسئول عن تقسيم المدارس ذات الكثافات العالية إلى فترات حسب طبيعة كل إدارة تعليمية والمنطقة السكنية المحيطه بها.

وشدد على مراعاة إعداد الفترات ووجود فترة زمنية كافية لخروج ودخول الطلاب دون تزاحم، وعمل حصر فى أعداد الراغبين فى العمل بنظام التطوع والخدمة العامة للاستفاده منها وتوزيعهم على المدارس التى بها عجز.

التعليم الفنى محافظ هيئة مستوى تحقيق مديرية مستشار مختلفة طالبة تنفيذي التعليم العام مديريات الخدمة عام ا الكثافات سيد اسماعيل كثافة الطلاب التربية والتعليم بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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