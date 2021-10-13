الفارس المصري وأميرة مايكروسوفت.. محطات في قصة حب ابنة بيل جيتس ونائل نصار

بعد 5 أعوام على قصة حب مشتعلة بين الفارس المصري نائل نصار والابنة الكبرى للملياردير الشهير الأمريكي بيل جيتس، تتكلل العلاقة الأشهر والأكثر جدلا في العام بالزفاف السبت المقبل الذي سيكلف ما لا يقل عن 2 مليوني دولار.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز المحطات في علاقة نصار وجينفر جيتس:

الفارس المصري يخطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي

بالرغم من أن عائلة بيل جيتس تحرص دائما للحفاظ على حياتهم الخاصة، ولكن المشاعر المشتعلة في قلب جينيفر لم تكن قادرة عن إخفائها للعامة، فبات حسابها الخاص على إنستجرام ناطق باسم علاقتها مع نائل، فتارة تتغزل به، وتارة تنشر قبلات بينهما.

"نايل يذكرني دائما بأمر مهم للغاية هو أن أؤمن بنفسي، كما أنه يحرص على دعمي والتواجد بجانبي دائما باستمرار".. من بين الجمل التي عبرت بها جنيفر عن حبيبها المصرى، خلال حوار لمجلة "سايد لاينز ماغازين"، التي تختص بأخبار الفروسية، مؤكدة أنها محظوظة لأن لديها شريك مثله.

بدأت قصة حبهما في عام 2016، حيث جمعهما حب الفروسية وكانا يتبادلان أطراف الحديث في هوايتهما المشتركة والتجول بمختلف أنحاء العالم، ليطلق كيبيد سهمه بينهما فيما بعد، وتنفجر العلاقة محل الحديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن ارتباط ابنة مؤسس وصاحب مايكروسوفت وأحد أهم رواد التكنولوجيا والاقتصاد في العالم الملياردير بيل جيتس، على شاب من أصل مصري عربي.

لقطات حية

جينفر باتت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتحول علاقتها مع خطيبها المصري إلى بث حي يتابعه الجميع، ويلهم الكثير عن العلاقة العاطفية بينهما، منذ إنشاء حسابها في سبتمبر 2016، لتنشر الشابة التي لم تتجاوز الـ24 عامًا عددًا من الصور التي جمعتها بنصار في مختلف المناسبات.

من بين الصور رحلات بمختلف البلدان ومواقف عدة تشاركها الثنائي، فجابا معًا العديد من بلدان العالم، جاء بعضهم في فرنسا وألمانيا وهولندا والكويت والمملكة العربية السعودية وأحدثهم في زيارتهما للقاهرة، التي نشرت جينيفر صورة لها بصحبة حبيبها المصري، البالغ من العمر 28 عامًا.

كما تضمنت لقطاتهما لحظات فارقة في حياتهما، شملت عيد ميلادها ويوم تخرجها من جامعة ستانفورد في يونيو الماضي، والذي علق عليه نايل عبر حسابه قائلا، "كم أنا محظوظ، فهي جميلة وحاصلة على شهادة جامعية من ستانفورد.. مبروك حبيبتي كل ما حققتيه طوال الأربعة أعوام الماضية.. أتطلع لاستكمال الرحلة الرائعة معك"، فيما شاركته هي أبرز لحظات تفوقه الرياضي والمسابقات التي شارك بها ونشرتها عبر حسابها أيضًا.

وتظهر صورهما العلاقة الرومانسية بين الثنائي، فمرة تقبله في حمام سباحة، وأخرى على متن مركبا داخل البحر، وغيرها خلال تزحلقهما على الجليد، وهي اللقطات التي لا تخلو من المشاعر العاطفية بينهما.

تحضيرات الزفاف

كانت صور نشرتها صحيفة "ديلى ميل" على موقعها الإلكتروني قد أظهرت الخيام التي نُصبت في مزرعة خيول جينيفر التي تبلغ مساحتها 124 فدانًا ، وتبلغ تكلفتها 16 مليون دولار في شمال نيويورك ، والتي اشتراها لها والداها في عام 2018 بعد تخرجها من جامعة ستانفورد.

وقال أقارب بطلة الفروسية البالغة من العمر 25 عامًا لـ"ديلى ميل" إن " كل شيء سيتم وفقا لذوقها في حفل زفافها على زميلها المتسابق نائل نصار يوم السبت".