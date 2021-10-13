فى أولى رحلاتها.. عبور سفينة الحاويات البنمية EVER ACT بقناة السويس

شهدت قناة السويس اليوم الأربعاء عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER ACT في أولى رحلاتها بالقناة من المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة تجاه السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كلا من الربان إلهامى اسماعيل البابلى كبير مرشدين ممتاز والربان احمد عبد المنعم فراج كبير مرشدين اول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتقديم هدية تذكارية لربانها.

تعد السفينة هي الشقيقة الأحدث لسفينة الحاويات العملاقة EVER ACE أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي تأتي ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة A، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي EVER GREEN، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 أخرى بالصين.

يبلغ الطول الكلي للسفينة 400 متر، بعرض 61,5 مترًا، وبغاطس 16.40 مترًا، بحمولة 23992 حاوية مكافئة، بإجمالي حمولة كلية قدرها 241 ألف طن.

كان قد شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الباجوري المدير التنفيذي لشركة سيمنس- مصر، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس وشركة سيمنس العالمية، لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الصناعية والتحول الرقمي والتطوير، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وينص بروتوكول التعاون المشترك على دراسة سبل التعاون في مجال تقديم خدمات التدريب من قبل شركة سيمنس لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة من مهندسين وفنيين، علاوةً على دراسة سُبل تطوير مراكز التدريب التابعة للهيئة.