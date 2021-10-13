الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس ترفع القيود الصحية عن الوافدين الملقحين ضد كورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الأربعاء: عن رفع القيود الصحية عن الوافدين الذين استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تقديمهم شهادات تثبت ذلك.

وبجانب الوافدين الذين استكملوا التطعيم منذ 14 يوما قبل دخولهم البلاد لن يخضع الأطفال من سن أقل من 12 عاما للحجر الصحي الإجباري، وكذلك الأمر للقاصرين غير المصحوبين أو المصحوبين بأشخاص ملقحين.

وأوضحت وزارة الصحة في آخر تحديث للإجراءات الصحية اليوم، أن الوافدين الذين لم يتلقوا الجرعات المضادة لكوفيد- 19 أو لم يستكملوا التطعيم سيكونون مجبرين على تقديم تحاليل نتيجتها سلبية لا تتعدى 72 ساعة من ساعة التسجيل للسفر.

وهؤلاء سيكونون مجبرين على الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع عند وصولهم تونس.

وأفادت الوزارة أن السياح الوافدين في رحلات غير منتظمة، ليسوا معنيين بالحجر الصحي لكنهم سيخضعون إلى البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة السياحة.

وانحسرت الموجة الوبائية إلى أدنى مستوياتها في تونس بعد أن بلغت ذروتها في شهري يوليو وأغسطس الماضيين ما تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والمصابين واكتظاظ شديد في المستشفيات.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة، أول أمس الإثنين، أصيب 230 شخصا بفيروس كورونا مع نسبة تحاليل إيجابية بـ08ر4 بالمائة، فيما لم تسجل أى حالة وفاة جديدة.

 

تونس القيود الصحية التطعيم كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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