عصر التكنولوجيا.. «الدستور» ترصد «التحول الرقمى» فى النيابة العامة

تعمل النيابة العامة، منذ تولى المستشار حمادة الصاوى منصبه نائبًا عامًا عن الشعب فى سبتمبر ٢٠١٩، على مواكبة خطة الدولة فى ملف التحول الرقمى بحرفية عالية فى ظل توجه القيادة السياسية نحو الميكنة والرقمنة برؤية «مصر ٢٠٣٠».

لم يكن العمل على التحول الرقمى عشوائيًا، بل وضعت النيابة العامة عدة محاور للوصول للهدف المنشود بمواكبة العصر وتحقيق الصدارة بين نظيراتها فى الدول المتقدمة.

بدأت خطة التحول الرقمى بإنشاء إدارة جديدة لتنسيق الملف المهم وهيئات البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وسعت إلى استبدال المعاملات الورقية بالتطبيقات الرقمية.

ومنذ أيام، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق استراتيجيتها نحو التحول الرقمى، وهو مجال ليس جديدًا على النيابة، فهى فعليًا تطبق المنظومة فى العرائض الإلكترونية لنظرها، ويتم تطبيقها فى المكتب الفنى للنائب العام ونيابة المرور ونيابات الأسرة فى أكثر من ٢٦ مكتب أسرة على مستوى الجمهورية، آخرها مكتب شمال سيناء.

وتتطلع النيابة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وأعضائها أيضًا، وأعلنت عن أن التحقيقات تتم إلكترونيًا فى جميع النيابات على مستوى الجمهورية، ولا توجد أى أعمال يدوية حاليًا بالنيابات.

وللنيابة دور فعال يجرى من خلال الصفحة الرسمية للنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر وإنستجرام»، فتعمل النيابة من خلال وحدة الرصد على رصد كل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى من قضايا تخص المواطنين وليس ذلك وفقط، بل ترصد النيابة التعليقات والشكاوى التى يتم إرسالها على الصفحة والتواصل مع المواطنين وربطهم بالنيابات المختصة لمتابعة شكاواهم أو توجيههم لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأوضحت النيابة أنها وضعت سياسة للاستراتيجية من خلال الاعتماد فى مجال نظم المعلومات والتحول الرقمى على الخبراء المتخصصين والأسس العلمية، وهو ما تم فعليًا فى نوفمبر٢٠٢٠ من خلال الاستعانة بالدكتور محمد الجندى، مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

توثيق واختصار دورة عمل المستندات

كشفت النيابة عن أن سياسة مجال الابتكار والإبداع لتنفيذ الاستراتيجية تضمنت توثيق واختصار دورة العمل بالمستندات الورقية بالنيابة العامة لرقمنتها وإيجاد سبل لرقابتها.

وتطبيقًا لذلك أنشأت النيابة العامة تطبيق العدالة الجنائية، من أجل العمل على رقمنة دورة العمل المستندية القانونية والإجرائية بالنيابة العامة، لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة تداول القضايا والبلاغات والشكاوى، وللحد من تردد المواطنين على مقار النيابة العامة، وضبط الرقابة على تلك الإجراءات والتصرفات المتخذة بالقضايا لضمان انتظام العمل وفقًا لصحيح القانون.

ويهدف التطبيق لتحقيق السرعة فى تداول القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بين النيابات المختلفة بصورة رقمية، وإطلاع النائب العام وقيادات النيابة العامة على ما اتخذ فيها من إجراءات وقياس معدلات الفصل فيها.

ويتيح تطبيق العدالة الجنائية منصة للبحث العام فى جميع القضايا على مستوى الجمهورية، للوقوف على ما تم فيها من تصرفات، وفحص المكتب الفنى للنائب العام وبعض النيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف والنيابات الكلية وقضايا الجنايات، وأخذ الرأى فى التظلمات الواردة إليها، وكذلك تفعيل إدراج القضايا والحيازات بالنيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية.

منظومة إلكترونية لاستخراج صور المحاضر

فى إطار التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وفرت النيابة العامة منصة إلكترونية لتلقى العرائض الموحدة؛ ليفحصها المكتب الفنى للنائب العام، ويتخذ الإجراءات اللازمة فيها، أو يكلف النيابات والإدارات المختصة بفحصها من خلال برنامج العدالة الجنائية، مع إتاحة إشعارات إلكترونية للمواطنين لإحاطتهم بما اتخذ بشأنها وتجاوز عدد العرائض المقدمة منذ إطلاق المنظومة أكثر من ١٦٨٩ عريضة حتى مارس الماضى، وفقًا لما أعلنت عنه النيابة.

وتعمل النيابة حاليًا ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمى على إطلاق منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن استخراج صور من محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات والأحكام الجنائية والشهادات من واقع الجداول من خلال الموقع الرسمى للنيابة العامة وسداد الرسوم المستحقة عنها.

الربط مع وزارة الداخلية والأقسام الشرطية

وفقًا لما أعلنته النيابة، فإنه تم التكامل مع جهات القانون وزارتى الداخلية والعدل منذ العام القضائى «٢٠١٩/٢٠٢٠»، فاضطلعت النيابة العامة بالتكامل مع منظومة الأقسام الشرطية بوزارة الداخلية بشأن استقبال محاضر جمع الاستدلالات والقرارات الصادرة فيها عن النيابة العامة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التحول الرقمى لجهات إنفاذ القانون بأكثر من ٨١ قسم شرطة. وكان إجمالى المحاضر الواردة من الأقسام إلى النيابات يزيد على ٩٧٠ ألف محضر، وفقًا لآخر حصر، وتم التكامل مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإتاحة خدمة تدقيق البيانات لأطراف منظومة العدالة الجنائية وتنفيذ الأحكام الجنائية.

استكمال البنية التحتية وتوفير المستلزمات

كما تستكمل الآن النيابة العامة البنية التحتية وتوفير مستلزمات الشبكات والتشغيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات بنيابات المرحلة الثالثة والرابعة بمنظومة التحول الرقمى لجهات إنفاذ القانون تمهيدًا لاستكمال التكامل مع وزارتى العدل والداخلية.

واضطلعت النيابة بإطلاق خدمات وتطبيقات رقمية للتيسير على المواطنين فى الإجراءات التى تباشرها بصورة دورية والأكثر شيوعًا، وذلك بعد التأكد لمطابقتها لصحيح أحكام القانون وسهولة استخدامها وإجراء التجارب التقنية عليها والتجاوب مع سلبياته.

تطوير خدمات المرور الإلكترونية

أطلقت النيابة، من خلال موقعها الإلكترونى وبوابة مصر الرقمية، خدمات المرور والمخالفات والتظلم منها، وبلغ عدد المواطنين المستخدمين خدمات نيابات المرور الإلكترونية عبر موقع النيابة العامة أكثر من ١٫٨ مليون مواطن، وفقًا لما تم إعلانه خلال زيارة رئيس الوزراء فى مارس الماضى.

وفى إطار التعامل مع وزارة الداخلية وإحكام الرقابة والمخالفات المرورية جرى التنسيق بتاريخ ١٣ديسمبر ٢٠٢٠ مع نظم معلومات الإدارة العامة لخدمات المرور بشأن توفير إفادة للمخالفات المرصودة بالرادار إلكترونيًا، وجارٍ إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يتضمن تلك الخدمات.

إدراج الأحكام وبيانات المتهمين إلكترونيًا

فعّلت النيابة التحول الرقمى فى ملف تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات القضائية وقبل تطبيق التحول الرقمى كانت قد أنشأت برنامج تطبيق الحل العاجل لمنظومة فرض وإنفاذ القانون على مستوى الجمهورية بمتوسط إدراج يومى ٦٠ ألف حكم شملت كل بيانات المتهمين. وبلغ أعداد الأحكام المدرجة حتى آخر إحصائية ما يزيد على ٢٠ مليون حكم قضائى.

أرشفة 46 مليون وثيقة أحوال شخصية

تعمل النيابة العامة على تطوير ورقمنة نيابات شئون الأسرة وإتاحة خدماتها رقميًا خلال موقعها الرسمى وبوابة مصر الرقمية وإتاحة خدماتها، وفى إطار ذلك أنشئ تطبيق لأرشفة تلك الوثائق إلكترونيًا بدءًا من سنة ١٨٥٠، والتى بلغت ٤٦٫٥ مليون وثيقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تمكن المواطنين من استخراج صور رسمية من تلك الوثائق بصورة غير مركزية من كل المكاتب الرقمية أو النيابات على مستوى الجمهورية.