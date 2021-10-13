الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تأكيدًا لما نشره «الدستور».. محمد حماقى يطرح أغنية «نادانا» استكمالاً لألبومه الجديد

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد المطرب محمد حماقي لطرح أغنية جديدة مساء غدٍ، والتي تحمل اسم “نادانا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعتبر أغنية “نادانا” استكمالاً لأغنيات ألبوم محمد حماقي الجديد الذي يحمل اسم “يا فاتني” الذي طرح للجمهور يوم الأربعاء الماضي، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم.

- حماقى يجهز أغنيتين جديدتين

ونشرت “الدستور” السبت الماضي تصريحًا خاصًا للموزع الموسيقي تميم أكد فيه أن حماقي لم ينتهِ حتى الآن من طرح جميع أغنيات ألبوم «يا فاتني»، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا على تجهيز أغنيتين جديدتين ستكونان استكمالاً لأغنيات الألبوم الجديد.

أضاف الموزع الموسيقي، الذي يشارك في التوزيع الموسيقي للأغنيتين، أنه من المقرر أن يتم طرحهما خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه تم الانتهاء من واحدة منهما، وسيتم تسليم الماستر الخاص بها خلال الساعات المقبلة.

أشار الموزع الموسيقي إلى أن الأغنيتين من توزيعه الموسيقي، ويتعاون فيهما حماقي مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسني، والملحن الموسيقي محمد رحيم، مشيرا إلى أن النجم قرر أن تطرح هذه الأغنيات عقب طرح الألبوم بشكل كامل كنوع جديد من التسويق للألبوم يتضمنه عنصر مفاجأة للجمهور.

النجم محمد حماقي أغنية ناداني ناداني محمد حماقي المحلن محمد رحيم الشاعر الغنائي تامر حسين الموزع الموسيقي تميم ألبوم محمد حماقي الجديد البوم يا فاتني

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وائل لطفي

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