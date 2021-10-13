الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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عالم

«الهباش» يدعو الأئمة والدعاة إلى نشر الوعى بأهمية المسجد الأقصى ومدينة القدس

محمود الهباش
محمود الهباش

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن الدور الذي يقوم به الأئمة والدعاة في المجتمع المسلم هو أمانة عظيمة وميراث الأنبياء لتبيان الحق من الباطل لعامة الناس وإرشادهم للطريق القويم وطريق الهداية.

وأضاف الهباش، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، محاضرة في معهد تكوين الأئمة بولاية قسنطينة الجزائرية بحضور أئمة المساجد والخطباء وطلبة المعهد في الولاية، أن دور الأئمة والدعاة في المجتمع لا يقتصر على شرح العبادات فقط، إنما يتناول جميع هموم ومشاكل الناس واهتماماتهم.

ودعا الهباش الأئمة والدعاة إلى نشر الوعي بأهمية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس كونها من أقدس البقاع على الأرض، وفيها أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، والمسجد الأقصى هو ثالث مسجد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شد الرحال إليه وزيارته، ومن لم يستطع فليرسل زيتا يسرج في قناديله كناية عن ضرورة أن يبقى المسجد الأقصى عامرا بالمسلمين والمصلين والمرابطين.

كما قدم الهباش، خلال المحاضرة، التحية للمواقف الصادقة ومشاعر المحبة التي يكنها أبناء شعب الجزائر للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة ونضاله المشروع لدحر الاحتلال والاستعمار، مؤكدا أن التجربة الجزائرية في محاربة المحتل والتي دفع فيها الجزائريون قرابة المليون شهيد هي تجربة ملهمة لإخوانهم الفلسطينيين، وتؤكد أن الاستعمار إلى زوال وأن حرية الشعوب ستتحقق طال الزمن أم قصر، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الهباش يجري زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لعدة أيام، على رأس وفد رسمي فلسطيني يضم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي الشيخ عبد الله حرب، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بمشاركة نائب سفير فلسطين لدى الجزائر بشير أبوحطب.

قاضي قضاة فلسطين الجزائر الأئمة والدعاة الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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