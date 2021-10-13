مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة ربع نقل فى كرداسة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، صدمتهما سيارة ربع نقل بطريق فى كرداسة بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة، بإجراء التحريات الأولية، وتبين أنه خلال استقلال شخصين دراجة بخارية، اصطدمت بهما سيارة ربع نقل، ما أسفر عن سقوطهما ومصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.