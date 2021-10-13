الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شركة مياه المنوفية يجتمع برؤساء وحدات الإيرادات بالشركة

اجتماع رئيس شركة
اجتماع رئيس شركة مياه المنوفية

عقد د. محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا برؤساء وحدات الإيرادات بجميع الأفرع التابعة للشركة، بحضور عادل المليجي، رئيس القطاع التجاري.

وناقش، خلال الاجتماع، آلية رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والاهتمام بأخذ قراءات صحيحة والعمل علي رفع نسبة التحصيل والتعامل الفورى والسريع مع أى شكوى وحلها خلال 24 ساعة وحسن التعامل مع العملاء. 

وأكد ضرورة النهوض بمستوى أداء العاملين في الشركة وبذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة مع الحفاظ على كل نقطة مياه تصل للمواطنين.

محمد نجيب الصرف الصحي الإجتماع أداء العاملين نسبة التحصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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