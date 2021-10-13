«لحظة بالعمر كله».. حمادة هلال يرسم البهجة على وجوه الأيتام وذوي القدرات (صور)

احتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الفائقة من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم "لحظة بالعمر كله" التي حققت رواجا كبيرا علي شبكة التواصل الاجتماعي.

حماده هلال

وأكد حمادة هلال أن المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الفائقة؛ وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع .

حماده هلال

يضيف أن هذه المبادرة تقوم بمساعدتهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفير سبل الراحة والسعادة خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج منا فقط الأكل والشرب إنما قضاء وقت معهم وإتاحة فرص الترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والاحساس بالفرحة، كما أن المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضًا.

حماده هلال

وشارك حمادة هلال في موسم رمضان الماضي بمسلسل المداح الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه ويستعد لتقديم جزء جديد من المسلسل خلال شهر رمضان 2022.