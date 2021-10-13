الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يمزق جسد زوجته الحامل بموس ويحلق شعرها فى عين شمس

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على شاب عذب زوجته وقطع جسدها بكتر وموس ثم حلق شعرها بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من سيدة مفاده تعرض ابنتها ي. ع 33 سنة، حامل فى الشهر السابع للتعذيب على يد زوجها.

وقالت السيدة إن زوج ابنتها قام بربطها فى غرفة النوم لمدة 3 أيام وتناوب على تعذيبها وقطع جسدها ووجهها بموس ثم حلق شعرها وأحرق جسدها بالسجائر.

وأضافت أن أغلب المستشفيات رفضت استقبال ابنتها بسبب سوء حالتها الصحية وتم إيداعها فى مستشفى الدمرداش، ومن جانبهم يقوم رجال المباحث بالبحث عن المتهم بعد هروبه.

عقوبة الشروع في القتل

وفي سياق منفصل نصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، وأوضحت المادة 116 مكرر: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

قسم شرطة مستشفى عين شمس السجن المؤبد يد زوجها اجهزة جريمة

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المطوعون!

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