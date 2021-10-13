«الوفد» و«الصحة» تواصلان جلسات التعاون لدعم التبرع بالبلازما (صور)

التقى بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ بممثلي وفد وزارة الصحة من بنك الدم والمسئولين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما بالمقر الرئيس للحزب؛ لبحث استمرار التعاون بين الحزب وممثلي الوزارة لدعم المشروع.

كان أبوشقة، قد وجه بفتح مقرات حزب الوفد بالمحافظات، لدعم ومساندة الجهات المعنية فى تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الوفد يساند ويدعم الدولة المصرية في مشروعاتها الوطنية بكل قوة ماديًا ومعنويًا لدعم توجيهات الرئيس السيسى ببناء دولة عصرية حديثة وجمهورية جديدة قوامها المواطن المصري والتي تقوم على أساس بناء الإنسان المصري.

حزب الوفد

جاء ذلك بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وسفير نور، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وطارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، ووجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة «الوفد»، والقيادية الوفدية فاتن رضوان، ومحمد أبوشقة، عضو اللجنة النوعية للصحة بالحزب وعدد من قيادات الحزب.

كما حضر من الوفد الممثل عن وزارة الصحة، الدكتور محمود حسن الغزالي مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والمدير التنفيذي للمشروع الوطني للتبرع ببلازما، والدكتور طارق سعيد، مدير التسويق والعلاقات العامة للمشروع الوطني للتبرع ببلازما، الدكتور محمد حنفي، مدير وحدات التبرع بالبلازما بالمشروع الوطني، والدكتورة ياسمين الشريف عضو بالفريق التسويقي للمشروع الوطني.

حزب الوفد

ووجه رئيس حزب الوفد، خلال اللقاء الشكر والتقدير لوزارة الصحة الحريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس في تفعيل المشروع القومي للتبرع بالبلازما، والذي يجعل مصر في مصاف الدول الكبرى، بعدما صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالتبرع بالدم والبلازما.

وأكد «أبوشقة» أن هذا القانون له أهمية ودلالات كبرى، إذ تجعل عملية تصنيع البلازما مصر في المرتبة الخامسة عالميًا في هذا المجال، وهو ما يؤكد أن مصر تقف على قدم وساق محلياً وإقليمياً ودولياً، فمشروع البلازما هو تفعيل للقانون لتكون مصر مالكة لـ20 مركزًا مؤهلًا على مستوى الجمهورية بحلول 2022 بشأن استخدامات البلازما وتصنيع الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المستعصية.

أشار رئيس الوفد إلى أن أهمية المشروع القومي للتبرع بالبلازما لا تكمن فقط فى أهميته الصحية، لكن في الأهمية الاقتصادية وما يوفره المشروع من عملة صعبة وتحقيق للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

حزب الوفد

وشدد «أبوشقة» على أن موقف حزب الوفد كعادته دائمًا موقف وطني في دعم القضايا الوطنية، إذ يؤكد استمرار فتح مقراته في جميع المحافظات ووضع اللجان العامة والفرعية تحت تصرف وزارة الصحة في كافة ما تراه مناسبًا لتنفيذ وتفعيل هذا المشروع القومي: «حزب الوفد بتاريخه، دائمًا يدعم ما فيه مصلحة الدولة المصرية والمواطن المصري، فهو يناصر ويعضد ويقدم كل ما يستطيع أن يقدمه في هذا المجال».

أكد رئيس الوفد ضرورة أن يتبنى الإعلام المصري حملة وطنية قومية مكثفة للتعريف بالمشروع وفكرته وأهميته المادية والمعنوية بأن يضع مصر على الخريطة الدولية، إضافة إلى شروطه وفوائده وآثاره، وهو ما ستبدأ به جريدة «الوفد» لتبصير المواطنين بالرسالة الهامة للمشروع والقيمة الاقتصادية والفائدة العائدة منه.

حزب الوفد

أشار «أبوشقة» إلى دور شباب في التضحية والدعم لهذا المشروع في سبيل الوطن، مؤكدًا أن فى مصر رجالاً وشبابًا يقفون خلف القيادة السياسية لدعم ومساندة المشروعات الوطنية بكل قوة، مشددًا على أن حزب الوفد يعي تلك الرسالة ويقدم كل شيء في سبيل الوطن.

من جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة «الوفد»، عضو الهيئة العليا دعم المشروع بتقديم وإعداد سلسلة تحقيقات للتعريف بالقيمة المادية والمعنوية للمشروع القومي للتبرع بالبلازما بكل تفاصيله.

حزب الوفد

ووجه محمود حسن، المدير التنفيذي للمشروع القومي للتبرع بالبلازما، الشكر والتقدير لمجهودات حزب الوفد قيادة وأعضاء في دعم المشروع: «ليس غريبًا عن الوفد صاحب التاريخ المُشرف للأمة المصرية أن يُقدر دوره في الحياة السياسية بدعم ومساندة الدولة في مشروعاتها القومية التي تُنفذ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى».

حزب الوفد

وأكد حسن أن القائمين على المشروع يتطلعون إلى خبرات الوفد وشبابه للتطوع في دعم المشروع القومي والذي سيكون بحلول 2022 منتشرًا في 20 مركزًا في المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه حتى الآن نجح 4000 متبرع في التجربة الأولى، وهو ما سيكون دفعة للتطوير في مجالات الدم والبلازما.

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد

حزب الوفد