الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين الجسمى يطرح «دق القلب» باللهجة العراقية عبر يوتيوب

دق القلب
دق القلب

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من اللون الغنائي العراقي، بعنوان "دق القلب"، يتعاون بها مع الشاعر العراقي رامي العبودي، متضمنة كلمات عاطفية تحمل أحاسيس العاشق الذي يصف عشقه بأسلوب مميز مختلف، حيث أتقن أداء اللهجة العراقية المحببة لدى الكثير في بلدان الوطن العربي، ويقول في كلماتها:

دماره .. استاهل دماره
خل تحرگني نـاره
خلانـي واگع بالعشگ
وما اطفّيها الجگـاره
إثاره .. حبـه غيـر اثـاره
موّتنـي بسمـاره
لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره
إلهي ..عبـدك يا إلهي
لافـــــت انتبـاهــي
مو خلقه كاتلنـي كتـل
هنيـال اهلـه وجــاره
إشاره .. لو أشــر بإشاره
اروحلـه طياره
هذا العليه دگ الگلب
ودورت عنـه دواره
ويتعاون الجسمي بالأغنية الجديدة "دق القلب" مع الفنان العراقي نور الزين في تلحين الأغنية، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية الى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

وطُرحت أغنية "دق القلب" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، بجانب الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

 

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