قصة مرض الهربس التناسلى عند النساء

يحدث الهربس التناسلي بسبب فيروس "HSV" وينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتشمل أعراض الهربس التناسلي في ظهور بثور مؤلمة وغالبًا ما تكون حمى وآلامًا في الجسم وتضخمًا في الغدد الليمفاوية عند ظهور المرض لأول مرة.

الهربس التناسلي هو عدوى شائعة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فهناك نوعان من الهربس، منها يرتبط بشكل شائع بالبثور والقروح حول الفم المعروفة باسم القروح الباردة، والنوع الثاني بآفات تقرحات في مناطق الأعضاء التناسلية التي تتعرض أثناء الاتصال الجنسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "medicine net" الطبي، حيث يمكن أن يصيب كلا النوعين من فيروس الهربس الفم والمناطق التناسلية، مما يعني أن الاتصال التناسلي مع قرحة البرد على الفم يمكن أن يؤدي إلى الهربس التناسلي.

واحد من كل ستة أشخاص مصاب بالعدوى

وينتقل الفيروس عبر الأعصاب ويستقر في الأنسجة العصبية داخل الجسم، حيث يمكن أن تحدث عمليات إعادة التنشيط، أو تكرار حدوث البثور، طوال حياة الفرد.

ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 49 عامًا ، يُقدر أن واحدًا من كل ستة أشخاص مصاب بالعدوى.

هل يصيب الهربس التناسلي النساء أكثر من الرجال؟

أوضح الأطباء، أن من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 49 عامًا ، يُقدر أن واحدًا من كل ستة أشخاص مصاب بالهربس، حيث تعتبر العدوى الفيروسية أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال.

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يصيب فيروس الهربس البسيط من النوع 1 67٪ من جميع البشر دون سن الخمسين، ولا يدرك غالبية المصابين أنهم مصابون.

ما هي أعراض وعلامات الهربس التناسلي ؟

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالهربس التناسلي من أعراض أو أعراض خفيفة يتم الخلط بينها وبين حالة أخرى، فمن الممكن أيضًا أن تصاب بالفيروس ولا تظهر عليك أعراض الهربس.

عند ظهور العلامات والأعراض، فإنها تتكون من بثور مؤلمة مملوءة بالسوائل، بثور حول المهبل أو الشرج أو الأرداف، بالإضافة إلى تكون القرح.

وأشار الأطباء إلى أنه مع أول ظهور للهربس التناسلي، قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بما في ذلك الحمى، القشعريرة، آلام الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية.

في النساء، عادة ما يسبب الهربس التناسلي آفات بثور على الفرج وحول فتحة المهبل التي تتطور لتشكيل القرحة، حيث تنتشر العدوى لتشمل عنق الرحم في معظم الحالات.