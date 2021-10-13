الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنادى مهنا تسخر من 3 شخصيات فى حكاية «بدون ضمان»

هنادي مهنا برفقة
هنادي مهنا برفقة أحمد كشك وإسلام جمال

حققت الفنانة هنادي مهنا وكل صناع حكاية "بدون ضمان" ضمن مسلسل "إلا أنا" نجاحًا كبيرًا فور عرضها خلال الفترة الماضية عبر شاشة قناة دي إم سي.

وحرصت هنادي على التفاعل مع الجمهور قبل عرض الحلقة العاشرة والأخيرة المقرر إذاعتها اليوم، حيث شارك صورة لها برفقة إسلام جمال وأحمد كشك واللذين ظهرا خلال العمل بشخصيتي رجلين عديمي المسئولية، ما جعلهما منبوذين من الجمهور بسبب إتقانهم لتجسيد الدور.

هنادي مهنا برفقة أحمد كشك وإسلام جمال

وعلقت هنادي مهنا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ساخرة: "لا تحتاج لتعليق"، وملامحها تبدو عليها الكره للشخصيتين عصام أحمد كشك الذي يتزوج هاجر أحمد ويعنفها ويقوم بضربها يوميًا، و"شريف" إسلام جمال الذي يتزوج هنادي مهنا وتكتشف أنه عديم الشخصية وشقيقته ووالدته يتحكمان في تصرفاته بشكل مبالغ فيه.

هنادي مهنا برفقة أحمد كشك وإسلام جمال

مواعيد عرض حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

تعرض حكاية «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً على شاشة «دي أم سي»، لتكون الإعادة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا فيما يعرض المسلسل على شاشة «دي أم سي» دراما، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا.

قصة حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

وتدور حكاية «بدون ضمان»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة الابن، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج، والحكاية تضم العديد من النجوم، مثل هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وهاجر أحمد وكيرا الصباح وغيرهم من الفنانين والوجوه الشابة، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

هنادي مهنا اسلام جمال شخصيات احمد كشك حكاية بدون ضمان بدون ضمان حكاية

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