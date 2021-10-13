الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية

الأوبرا
الأوبرا

تعقد دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرًا صحفيًا في السادسة من مساء الأحد بالمسرح الصغير؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 - 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي كل من الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر وأعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الدكتور  رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الدكتور عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر  هاني عبدالكريم، الموسيقار محمد رحيم، الدكتور ماجد سرور، الإعلامي أمجد مصطفي، الفنان أمجد العطافي، الإعلامى محمد منير، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية. 

وأقيم في نوفمبر الماضي الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، ويعتبر مهرجان الموسيقى العربية، من أهم المهرجانات الفنية التي تقام في الوطن العربي، لأن دار الأوبرا تتمتع بأجواء خاصة وجمهور خاص على حد قوله دائمًا.

مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان الموسيقى العربية الـ30 مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية

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