وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الزيمبابوى السلم والأمن والتنمية فى إفريقيا

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، مع نظيره الزيمبابوي فريدريك شافا، عددًا من المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وأوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة- في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: أنه تم الاتفاق مع وزير خارجية زيمبابوي على العمل سويًا لتعزيز الأجندة الإفريقية.

كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد وصل، أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة على رأس الوفد الجزائري في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، ويضم وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان أمس: أنه من المنتظر أن يتناول المجلس، خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063، وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الإفريقي المشترك، والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية على غرار البرلمان الإفريقي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال تشكيل مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر انتخاب مفوضين اثنين، وكذلك تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة، واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022.

وبحسب البيان، سيجري لعمامرة، على هامش أعمال المجلس، محادثات مع نظرائه الأفارقة، وكذلك العديد من المسئولين في مفوضية الاتحاد الإفريقي ومختلف الأجهزة والمؤسسات القارية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.