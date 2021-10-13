الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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سياسي

«سياحة النواب»: مشاركة السيسي في قمة فيشجراد تعكس دور مصر الحيوي بالمنطقة

مشاركة السيسي في
مشاركة السيسي في قمة فيشجراد

قالت نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد الذي يضم 4 دول وهي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، للمرة الثانية مهمة للغاية ولها آثار إيجابية قوية، كما أنها تؤكد مكانة مصر القوية ودورها المحورى وتأثيرها الإقليمي والعالمي في المنطقة بعد نجاحها في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق نمو وتقدم ونجاح اقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في بيان الأربعاء، أن مشاركة مصر هذه القمة تعكس أهمية الدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وتساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات لعربية والشرق الأوسط وأفريقيا وتساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات بين مصر والدول المشاركة في المجالات، وتدعم مكانة مصر على المستوى الخارجي .

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسى أمام القمة تناولت مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة حيث أكد الرئيس للغرب مفهوم ورؤية مصر لحقوق الإنسان، وأنه على الغرب أن يكون منصفا، كما تناول قضية اللاجئين، وتشديده على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر.

أوضح أن مصر بذلت جهودا ملحوظة في تلك المسألة من قوانين ومبادرات واتفاقات ثنائية، ومن أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية ، كما أشار الرئيس إلى مشروع حياة كريمة المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطن المصرى وتحسين أوضاع المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع وريف مصر في مختلف مجالات الحياة.

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