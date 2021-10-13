العلاقات المصرية المجرية.. اتفاقيات سياحية ومستقبل واعد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لرئيس وزراء المجر والشعب المجري على دعوته للمشاركة في المرة الثانية في تجمع فيشجراد.

وقال الرئيس السيسي: "عقدنا مباحثات إيجابية وطيبة ومثمرة في المجالات كافة، وأسجل تقديري لدعم المجر لمصر، نتفق دائما في كل لقاء على التحرك للأمام فى المجالات المختلفة، واتفقنا على تطوير العلاقات خاصة في مجال السياحة”.

وتعد السياحة من أهم مجالات التعاون بين مصر والمجر، وهو ما اتضح في جولة الرئيس المجرى يانوش أدير السياحية في مصر على هامش زيارته الرسمية لمصر، أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2019، حيث حرص أدير على زيارة الأقصر في مستهل جولته، حيث حرص على زيارة عدد من المعابد الفرعونية، وجولة سياحية في شارع السوق السياحي بالأقصر، بالإضافة إلي زيارة لدير الأنبا باخوميوس الشايب.

اتفاقية التعاون السياحي

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى بوزير الاقتصاد الوطني المسئول عن السياحة بالمجر اثناء زيارته للمجر في 2015، وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون السياحي بين البلدين يتم بموجبها تسيير خط طيران بين المجر ومدينة الغردقة.

ويصل عدد السائحين المجريين إلى مصر أكثر من 65 ألف سائح سنوياً بإجمالي عدد ليال سياحية يصل إلى أكثر من 6 آلاف ليلة سياحية.

وفي نوفمبر 2020 استقبل د. خالد العناني، أندراش أيمر كوفاكش سفير المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، حيث ناقشا الطرفان سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.

الطيران المجري

وفي أغسطس الماضي أعلن المهندس سيف الدين بهجت الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" المجرية التى تتخذ من بودابست مقر لها، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم، أن الشركة تستهدف تدشين عدد من خطوط الطيران الجديدة من المدن العالمية للمقاصد المصرية خلال الفترة المقبلة، إيماناً بضرورة توفير خيارات أكثر للضيوف ضمن الشبكة، وتمتلك الشركة أسطولا يضم أكثر من 135 طائرة ذات طرازات حديثة ومختلفة.

وجاءت تصريحات بهجت عقب لقاء الذى شارك فيه بمكتب رئيس هيئة تنشيط السياحة، وجمع بين أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وباربرا أكوستا رئيس قطاع التشغيل والتخطيط لشركة ويز إير العالمية، وبحضور ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة.

وقال بهجت "إن السوق المصرى يُعد من أهم الأسواق السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، نظرا لتنوعه وثرائه بالمعالم السياحية والأثرية والمقومات السياحية الأخرى التى جعلت المقصد المصرى من أهم الوجهات المفضلة التى تجذب إليها السائحين من مختلف دول العالم".