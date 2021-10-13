السجن 15 سنة لعاطل بتهمة اغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بهتك عرض ربة منزل تحت تهديد السلاح الأبيض داخل مسكنها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين هشام السعودي السطوحي، وعبدالمعطي محمد هاشم، وأمير مجدي منير.

ترجع أحداث القضية برقم 2933 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهم بهتك عرضها داخل سكنها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه عقب تواجد المجني عليها أ.ع.م، ربة منزل، داخل الشقة محل سكنها فوجئت بالمتهم ش.م.ع، 41 سنة، عاطل، بحيازة سلاح أبيض سكين وتعدى عليها وقام بالدلوف إلى الشقة حاملا السلاح الأبيض وقام بهتك عرضها بالقوة وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وتحرر محضر بالواقعة وعقب عرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.