«إياتا»: المسافرون فى بريطانيا لديهم رغبة فى الطيران مرة أخرى

أكد ويلي والش المدير العام لـ IATA أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي حدد جدول أعمال للمملكة المتحدة؛ لإعادة قطاع النقل الجوي إلى حالته الصحية من خلال تبني نظام اختبار فيروس كورونا أبسط، وضمان تكلفة وتنافسية التشغيل، والعمل من أجل النقل الجوي.

وقال "ويلي" خلال حديثه في نادي الطيران في المملكة المتحدة، إن المسافرين لديهم رغبة في الطيران مرة أخرى، لكنه حذر من تقييد السفر والاستمرار في اختبار PCR الباهظ، موضحا أن المملكة المتحدة فشلت في الاستفادة من بدايتها المبكرة في لقاحات كورونا، وتراجعت عن شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن المملكة المتحدة أكثر براغماتية في إدارة COVID-19 من العديد من الدول الأخرى لكن نهجها في السفر يواصل التركيز على القيود التي لا يمكن تبريرها على أساس المخاطر خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس.

وأضاف أن معدل إيجابية اختبار PCR للركاب القادمين إلى المملكة المتحدة 1٪، وكانت نسبة الإيجابية من اختبار عموم السكان 7٪؛ لذلك يمكننا أن نقول بثقة إن السفر لا يزيد من مخاطر كورونا في بريطانيا.

وأشار إلى أن التحركات الأخيرة لخفض عدد دول "القائمة الحمراء" واقترح أخيرًا إنهاء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل للركاب الذين تم تطعيمهم، محذرا من استمرار المشكلات، خاصة مع اختبار كورونا المستجد الجديد بعد الوصول.