الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 300 كيلو حلوى مولد فاسدة فى حملة تموينية ببورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت حملة تموينية مكبرة في بورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط معملين بجنوب وشرق بورسعيد بحوزتهم 300 كيلو جرامات من حلوى المولد المشكلة والمختلفة الأشكال والأنواع، مجهولة المصدر وبها تغيرات واضحة فى الشكل واللون والرائحة، ما يشكل خطر على صحة المواطنين نتيجة وجود ألوان صناعية غير مصرح بها من وزارة الصحة، واستخدام مواد أولية مجهولة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقامت الحملة بتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار حلوى المولد بدائرة حى العرب والمناخ.
وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مستمرة على محال حلوى المولد، للتأكد من صلاحية الحلوى المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وقمع الغش والتدليس، ضد كل من تسول له نفسه التلاعب أو غش المواطنين .

تأتي الحملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بقيادة العقيد سهيل الجبالى، ومحمد السعدنى كبير المفتشين، وقوة سرية من المباحث، ويعمل رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق والخارجين عن القانون تزامنًا مع احتفالات المولد النبوى الشريف.

امر ضبط حلوى المولد بورسعيد تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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