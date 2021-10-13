الجيش اليمنى: قتلى وجرحى من الحوثى فى الجوبة

أعلن الجيش اليمني سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي في محيط مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة - حسبما أفادت القناة الفضائية اليمنية اليوم الأربعاء: "إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً يضم نحو 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي في محيط الجوبة وسقوطهم جميعاً بين قتيل وجريح".

وأشار المركز إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي لقوات الجيش في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب.

كان الجيش اليمني، قد أعلن صباح اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة، لطرد ميليشيا الحوثي من مناطق في مديرية الجوبة، تسللت إليها أمس.

من جهة أخرى، اشتعلت معارك جديدة بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة الجوف، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من توجيه التحالف العربي، لتحذير شديد اللهجة.

وذكرت مصادر ميدانية - وفقا لقناة الفضائية اليمنية بأن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مدينة الحزم وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشارت الى أن المعارك لا تزال مستمرة، بعد انهيارات في صفوف الحوثيين.

يأتي ذلك بعد وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية بقصف مدفعي لقوات الجيش في مختلف جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب المجاورة.

وكان التحالف العربي، أعلن عن تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك، محملا الحوثيين المسؤولية عن انتهاك الاتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خلال إطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وحذر التحالف من استمرار الحوثيين في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

الجدير بالذكر، شن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمس، هجومًا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: إن قوات الجيش تمكنوا خلال الهجوم من إلحاق خسائر مادية للميليشيا وأوقعوا مجموعة من عناصرها ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات للميليشيا على امتداد الجبهات، وشملت تدمير عربة وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.