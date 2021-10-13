الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المالديف يستقبل سفير مصر لتوديعه

رئيس المالديف يلتقي
رئيس المالديف يلتقي سفير مصر لتوديعه

استقبل رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح، بالقصر الرئاسي بالعاصمة «ماليه»، أمس الأول الإثنين، السفير حسين السحرتي سفير مصر غير المقيم لدى المالديف، قبيل انتهاء فترة عمله.

وأعرب الرئيس صليح عن تقديره واعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر بالمالديف، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثنى على ما شهدته العلاقات من دفعة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية بانعقاد جولة استثنائية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين بالقاهرة، في ديسمبر 2019، للاحتفال باليوبيل الذهبي لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف للطلبة المالديفيين في مختلف التخصصات، والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الدولتين خاصة في إطار عضويتيهما في منظمة التعاون الإسلامي. 

وأجرى السفير السحرتي لقاءات مع كل من وزيرة التربية والتعليم المالديفية دكتور عائشة علي، ونائبة رئيس البرلمان المالديفي إيفا عبد الله، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية المالديفية، بالإضافة إلى مدير المدرسة العربية الإسلامية ومبعوثي الأزهر الشريف العاملين بالمدرسة، حيث تم تناول مسارات وأفق العلاقات الثنائية بين مصر والمالديف خاصة في المجالات التعليمية والثقافية.

 وقدم السفير المصري الشكر لقيادة وحكومة وشعب المالديف على الدعم والمساندة والاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر طوال فترة رئاسته للبعثة، كما قدم التهنئة لتولي وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على استدامة وتعزيز الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي وحكومتي وشعبي الدولتين.

سفير مصر في المالديف

رئيس المالديف يلتقي سفير مصر لتوديعه
رئيس المالديف يلتقي سفير مصر لتوديعه
رئيس المالديف يلتقي سفير مصر لتوديعه
رئيس المالديف يلتقي سفير مصر لتوديعه
مصر المالديف الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزهر الشريف سفير مصر منظمة التعاون الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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