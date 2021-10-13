الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«انهيار الإخوان».. الإرهابية تعزل إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد

إبراهيم منير
إبراهيم منير

أعلن ما يسمى مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، قبل قليل، إقالة إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان وقائم بعمله. 

وفي بيان نشرته وسائل إعلام الإرهابية، قرر المجلس إلغاء الهيئة المشكلة من خلاله طبقا لوثيقتها الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير 2021، وإحالة ما بدأته من مشاريع إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية.

وقال البيان إن منير لم يلتزم باللوائح وهمش مؤسسات الجماعة ولم يلتزم بقرارات مجلس الشورى طوال عام كامل باعتباره السلطة العليا في الجماعة ومرجعيتها.

وتتواصل انشقاقات الإخوان، فهناك صراع بين جبهة إخوان تركيا بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وإخوان لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد.

وتداول صباح اليوم، بيان منسوب لإبراهيم منير، أكد خلاله أن محمود حسين، خارج عن التنظيم ومعه مدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام على يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.

وجاء البيان عقب صدور قرار في 10 أكتوبر الجاري بإحالتهم للتحقيق بحجة مخالفتهم للائحة الجماعة وإيقاف نشاطهم ومنعهم من ممارسة أي تصرفات إدارية أو مالية.

وأكد منير، في بيانه الذي صدر اليوم، أن هذه المجموعة التي أحيلت للتحقيق تقدموا مع غيرهم بطلب للمجلس للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الجماعة وإشغالهم عن المهام الرئيسية لها، مؤكدًا بطلان هذه الإجراءات كافة لصدورها بالمخالفة للوائح ولاساليب العمل داخل الجماعة.

وأضاف منير في بيانه، على اعتبار من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان الإرهابية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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