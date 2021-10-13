الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية تكشف محاولات ضغط ترامب على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020

ترامب
ترامب

أصدرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي تقرير موظفيها حول جهود دونالد ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 وإخضاع وزارة العدل لإرادته، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن التقرير تضمن محاولات ترامب لتخريب العدالة من خلال الضغط من قبله وحلفائه على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020، كما أوضح تفاصيل قاتمة حول جهود الرئيس الأمريكي السابق لتسليح الآلية القانونية للحكومة في محاولته اليائسة للتشبث بالسلطة.

ووفقًا للصحيفة، تفيد أحد الاستنتاجات: "طلب الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا من قيادة وزارة العدل الموافقة على مزاعمه الكاذبة بأن الانتخابات قد سُرقت ودعم جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات".

وأضافت أن استنتاجًا آخر يكشف عن أن "حلفاء ترامب المرتبطين بحركة" أوقفوا السرقة "وانتفاضة 6 يناير شاركوا في حملة الضغط على وزارة العدل".

وأشارت إلى أنه في زيارة ليلة السبت إلى ولاية أيوا، أخبر ترامب الحشد أنه لم يعترف بالهزيمة، وبعد يوم واحد، رفض ستيف سكاليس، الجمهوري رقم 2 في مجلس النواب، القول إن الانتخابات لم تُسرق، حيث وضع ترامب الجمهوريين في مأزق، ومن المرجح أن يكون تأثير تقرير مجلس الشيوخ ضئيلًا.

وتابعت أنه منذ اعتداء أنصار ترامب على الكونجرس في يناير، غفر الحزب الجمهوري ونسي بشكل انتقائي، حيث يعتقد 57٪ من الجمهوريين الآن أن "الكثير من الاهتمام" قد تم توجيهه لأعمال شغب 6 يناير، وما يقرب من ثلث الجمهوريين فقط يقرون بأن اقتحام مبنى الكابيتول كان حول قلب الانتخابات.

وأضافت أن أفضل مثال على ذلك هو مايك بنس، نائب رئيس ترامب التعيس والمرشح الرئاسي الطموح لعام 2024، حتى بعد تعرضه للطرد من قبل رئيسه السابق واستهدافه من قبل مثيري الشغب في الكابيتول، يواصل بنس لعب دور التابع السياسي لترامب، فهو يدرك تمامًا أن الرئيس الأمريكي السابق لا يزال زعيم الحزب الجمهوري وأن مستقبله بين يديه.

الكونجرس الكابيتول ترامب انتخابات وزارة العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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