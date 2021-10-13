سميح ساويرس يكشف حجم خسائر حريق قاعة الجونة

أكد المهندس سميح ساويرس، أن الحادث الخاص بحريق مسرح حفل القاعة المخصصة لإقامة افتتاح مهرجان الجونة في دورته الحالية، لم يؤثر على فكرة إقامته، غدا الخميس، في توقيته بشكل طبيعي.

وعن كواليس الحريق، قال سميح، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن الحريق وقع في الركن المخصص للاحتفالات التي تعقب حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين من الحريق هما الـVIP، حيث من المتوقع أن يتواجدوا مع باقي المدعوين للحفل.

وعن حجم الخسائر الناتجة عن الحريق قال: لا يوجد أي خسائر تذكر على مستوى المسرح أو المعدات وكذلك الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مكان الحريق، لافتا إلى أنه ذهب ليطمئن عليهم في المستشفى بشكل عاجل، وهو ما طمأنه عليهم بشكل كامل.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، حضور عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، بالإضافة إلى كل من ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد لباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.