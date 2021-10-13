«علوم عين شمس» تنظم لقاء تعريفيا للطلاب الجدد

افتتح الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم لقاء تعريفيا للطلاب الجديد، معربا عن فخره وسعادته بإنتمائه لكلية العلوم وبانضمام دفعة جديدة من أبنائه الطلاب إليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايمان عبد العزيز وكيلة كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمانى سليمان وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام.

وخلال كلمته الترحيبية، قال إن كلية العلوم تعد مصنع العلماء التى تخرج فيها رواد العلم في مصر والوطن العربي من بينهم الدكتور مصطفى السيد مكتشف استخدام النانو ذهب والنانو فضة فى علاج الأورام السرطانية، والدكتور العالم العظيم فاروق الباز رائد علم الجيولوجيا وغيرهم من رواد العلم في العالم أجمع، مضيفاً أن جامعة عين شمس مستمرة فى ريادتها وتقدمها على مستوى الجامعات المصرية بحصولها على تقييم خمس نجوم في تصنيف QS كأول جامعة مصرية تحصل على هذا التقييم مما ينعكس على مستوى تقييم خريجيها.

كما تحدث لافتا إلى حصول عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس بالكلية و الجامعة على جوائز علمية عالمياً و محلياً مما يرفع من المستوى العلمى للطالب وخاصة فى ظل اهتمام الدولة الكبير في الأونة الأخيرة بالعلم والبحث العلمي واهتمام العالم أجمع وخاصة بعد ظهور جائحة كورونا.

وأشار إلى التنوع العلمى والدراسى الذى توفره الكلية وذلك من خلال عدد من البرامج الدراسية المعتمدة الجديدة والتى تتناسب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما أكد على تحقيق دائرة التواصل الناجحة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس و إدارة الكلية جميعا كاسرة واحدة بهدف الإرتقاء بمستوى الطلاب وتقديم كل الدعم لهم.

من جانبهم، عرف رؤساء الأقسام العشرة بالكلية عن أقسامهم وطريقة التدريس بها وتقديم لمحات مختصرة حول كل قسم والبرامج المعتمدة التى يقدمها القسم وشروط الالتحاق به.