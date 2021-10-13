الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مذكرة تفاهم بين اتحاد الإذاعات الإسلامية واتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي

اتحاد الإذاعات الإسلامية
اتحاد الإذاعات الإسلامية

وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الإعلامية.

مثل "اتحاد الإذاعات الإسلامية " خلال توقيع المذكرة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد ، فيما مثل "اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي" المدير العام المكلف محمد عبدربه اليامي.

وتعزز المذكرة الرؤية المشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بنبذ التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب عبر نشر قيم التسامح والوسطية.

وتركز المذكرة على التعاون في مجال إقامة ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات والمبادرات والتغطيات، والاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث التي تدعم مجالات عمل الطرفين إعلاميًا، والتعاون في إنتاج التقارير والمحتوى الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع، والتنسيق في دعوة الإعلاميين من منظمة التعاون الإسلامي لحضور وتغطية الفعاليات والأنشطة الإعلامية.

وثمن الطرفان دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للاتحادين للنهوض بصناعة الإعلام، والدعم الكبير الذي يوليه وزير الإعلام السعودي رئيس المجلس التنفيذي للاتحادين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للرؤى والخطط الإعلامية المزمع تنفيذها لتعزيز الدور الإعلامي الذي يضطلع به اتحادا "يونا" و"إيبو".

الأربعاء نفي توقيع مذكرة تفاهم الوسط خلال مدير منظم ريف رئيس المجلس إعلامي عمرو الليثي

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